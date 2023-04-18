زيت الزيتون التونسي يتوّج في المسابقة العالميّة للجودة "ماريو سوليناس 2023"

حصد زيت الزيتون التونسي، للمرة الثانية على التوالي، 6 جوائز في المسابقة العالمية "ماريو سوليناس" لأحسن زيت زيتون في العالم لسنة 2023، التي تنتظم ببادرة من المجلس الدولي للزيتون، وفق ما أكدته وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ لها، الثلاثاء.

وتتمثل هذه الجوائز التي حازت عليها المؤسسات التونسية المختصة في إنتاج وتعليب وتصدير زيت الزيتون خلال مشاركتها في المسابقة كالاتي:





الميداليات

الميدالية الفضية: ضيعات علي صفر / زيت زيتون ثمري اخضر خفيف

الميدالية البرونزية: زيت زيتون البرهومي/ زيت زيتون ثمري ناضج



كما حصد زيت الزيتون لتونسي جوائز اخرى وهي:

الجائزة الاولى: معصرة بشير جراية/ ضيعة "ام الجنة"

الجائزة الثانية: زيت زيتون "تامارنيس"/ زيت بن شعبان

الجائزة الثانية: مزغني عمر/تازمورت

الجائزة الثالثة: ضيعة زيتون بوبكر / "اوليساي"





وشددت الوزارة على أهمية النتائج التي حصدها الزيت الزيتون التونسي خلال هذه المناسبة العالمية رغم العوامل المناخية غير الملائمة وتقلص الإنتاج خلال الموسم الحالي.



وسجل الإنتاج الوطني لزيت الزيتون، خلال موسم 2023/2022، انخفاضا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بموسم 2021-2022، ليبلغ 180 ألف طن، وفق معطيات للديوان الوطني للزيت في تقرير حول سير موسم جني وتحويل الزيتون 2022 -2023 نشرها في مارس 2023.

وأوضح الديوان، أن إنتاج الزيتون خلال هذا الموسم ، يعد أقل بنسبة 15 بالمائة من معدل الإنتاج الوطني المسجل خلال العشرية الأخيرة (211 ألف طن).

وأشار المصدر ذاته، في ما يتعلق بتوزيع إنتاج زيت الزيتون حسب الجهات، إلى أن منطقة الوسط الغربي (سيدي بوزيد والقيروان والقصرين) احتلت المرتبة الأولى بإنتاج 75 ألف طن من زيت الزيتون أي 42 بالمائة من الإنتاج الوطني.

وتليها جهة الشمال (26 بالمائة) والجنوب (14 بالمائة) وجهة الساحل (10 بالمائة) وولاية صفاقس التي ساهمت بنسبة 8 بالمائة من الإنتاج الوطني.



