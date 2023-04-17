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مدنين: تنظيم حفل ختان جماعي لفائدة 52 طفلا من معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبني خداش

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 18:46 قراءة: 0 د, 34 ث
      
انتظم امس الاحد، باحدى الفضاءات الخاصة بمدينة مدنين، حفل تضمن اجواء من التنشيط والغناء والسلامية، مع فقرات من الشعر الشعبي، وذلك بمناسبة الاعداد لختان جماعي ل52 طفلا من معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبني خداش، اليوم الاثنين وغد الثلاثاء، بالمستشفى الجامعي بمدنين وباحدى العيادات الخاصة .

وتم بهذه المناسبة، التي ادخلت الفرحة على عدة عائلات خاصة من محدودي الدخل، وابنائهم، منح كل طفل لباس الختان وادوية ومبلغا ماليا بقيمة 50 دينارا، وذلك تكريسا لمبدا التضامن والتازر الذي يمثل شهر رمضان المعظم مناسبة لتجسيدها في ابهى معانيها .

وجاءت هذه المبادرة التضامنية والانسانية، بتنظيم من اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين، وولاية مدنين، وقد دابت عليها الجهة بمناسبة شهر رمضان و"ليلة 27" اي يوم 26 رمضان.

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