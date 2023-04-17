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صفاقس: اخماد حريق هائل اندلع بالمنطقة الصناعية في عقارب دون ان يتسبب في خسائر بشرية

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 10:04 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت فرق الحماية المدنية، صباح اليوم الاثنين، من السيطرة بشكل كلي على حريق هائل، اندلع خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، بالمنطقة الصناعية بمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس، وتسبب الحريق في اضرار مادية فادحة، دون تسجيل خسائر بشرية

وتسببت النيران المشتعلة بقوة في خسائر كبيرة في معمل ملابس مستعملة "فريب"، حيث أتلفت محتوياته بالكامل بعد أن تسربت اليه النيران، وتوفقت فرق الحماية في منع انتشار الحريق ووصوله إلى معمل مجاور لتعليب الزيت.

وتضم المنطقة الصناعية بعقارب عددا هاما من المؤسسات الصناعية المختلفة ولا سيما الصناعات الغذائية وصناعة الخزف وتحويل الورق وغيرها.

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