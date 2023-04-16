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قفصة: الفروغ كليّا من أشغال إحداث قاعة جديدة لمعالجة المياه بقسم تصفية الدم بمستشفى الحسين بوزيان

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 14:31 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفاد رئيس مصلحة الصيانة وحفظ الصحة بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقصفة، جمال رمضان، بأنّ أشغال إحداث قاعة جديدة لمعالجة المياه بقسم تصفية الدم بالمستشفى، البالغة كلفتها 220 ألف دينار، قد انتهت كليّا، ومن المؤمل أن تدخل القاعة حيز الاستغلال الفعلي خلال شهر ماي القادم.
وأضاف جمال رمضان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ القاعة الجديدة تستوفي الشروط الصحية الفنية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة وقد تمّ تجهيزها بالمعدات الجديدة اللازمة، مشيرا إلى تقادم القاعة المستغلة حاليا لمعالجة المياه بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان والتي أنشأت منذ سنة 1995.
واعتبر أن إحداث قاعة جديدة لمعالجة المياه بقسم تصفية الدم سيمكّن من تحسين الخدمات الصحية للمرضى، خاصة وأن هذا القسم يؤمن خدمات تصفية الدم لمرضى الكلى من ولاية قفصة و من معتمديات بولايات اخرى مجاورة من بينها معتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد ومعتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين.

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