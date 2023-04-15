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سفارة تونس بالخرطوم :" أفراد الجالية التونسية بخير والتّواصل معهم متواتر "

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 15:22 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفادت السفارة التونسية بالخرطوم بأن أفراد الجالية التونسية بخير، وذلك على ضوء التطورات الجارية بالسودان والاشتباكات المسلحه التي اندلعت صبيحة اليوم السبت.

وأفادت السّفارة وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجيّة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن مصالحها تتواصل مع اغراد الجالية بشكل متواتر كما وضعت على ذمتهم أرقام الهواتف التالية:

00249963033806

002499632278601

00249900905900

يذكر أنّ العاصمة السودانية الخرطوم شهدت اليوم السبت اندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية

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