انتشال ثماني جثث لمهاجرين بسواحل اللواتة والعثور على أربع جثث آدمية بسواحل قرقنة

انتشلت وحدات الحرس بالمنطقة البحرية بصفاقس، أمس الخميس بسواحل اللواتة، ثماني (8) جثث لمهاجرين، إحداها من جنس الإناث، كان مركبهم تعرض للغرق يوم 11 أفريل الحالي، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة في بلاغ.

وكانت الوحدات أنقذت، يوم الثلاثاء، 72 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الغرق وانتشلت 25 جثة بسواحل اللواتة، فيما تعرض المركب المستغل للغرق، ليبلغ بذلك عدد الجثث التي تم انتشالها في هذه الحادثة 33 جثة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوحدات قامت بإيداع الجثث المنتشلة ببيت الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس على ذمة الطب الشرعي.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر ذاته بأن وحدات الحرس الوطني عثرت بسواحل قرقنة على أربع (4) جثث آدمية متعفنة، إحداها لرضيع، يرجح أنها من أصول بلدان جنوب الصحراء لفضتها أمواج البحر.

وذكر أنه تم إيداعها ببيت الأموات بمستشفى بصفاقس على ذمة الطب الشرعي.







