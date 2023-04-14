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تواصل الشح في نزول الغيث النافع في تونس

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 10:59 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يتواصل الشح في نزول الغيث النافع في تونس من شمالها إلى جنوبها، عدى بعض الكميات الضعيفة من رذاذ المطر التي ستبلل أراضي المناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال ( بنزرت، سجنان ) يومي السبت والأحد القادمين ( 15 و16 أفريل 2023) ولا تتجاوز 1 أو 2 ملميتر.

وأشار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، في تصريح لــ(وات)، الجمعة، إلى وجود بعض المؤشرات لنزول أمطار على المدى البعيد ( 10 أيام)، لافتا إلى أن فترة بين الفصول يكون فيها هامش التوقعات ضعيف ويحتمل الخطأ والصواب.

يذكر أن تونس تعيش أزمة جفاف غير مسبوقة تهدد البلاد وتفاقم معاناتها من ندرة المياه.






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