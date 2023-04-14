تواصل الشح في نزول الغيث النافع في تونس

يتواصل الشح في نزول الغيث النافع في تونس من شمالها إلى جنوبها، عدى بعض الكميات الضعيفة من رذاذ المطر التي ستبلل أراضي المناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال ( بنزرت، سجنان ) يومي السبت والأحد القادمين ( 15 و16 أفريل 2023) ولا تتجاوز 1 أو 2 ملميتر.
وأشار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، في تصريح لــ(وات)، الجمعة، إلى وجود بعض المؤشرات لنزول أمطار على المدى البعيد ( 10 أيام)، لافتا إلى أن فترة بين الفصول يكون فيها هامش التوقعات ضعيف ويحتمل الخطأ والصواب.
يذكر أن تونس تعيش أزمة جفاف غير مسبوقة تهدد البلاد وتفاقم معاناتها من ندرة المياه.
وأشار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، في تصريح لــ(وات)، الجمعة، إلى وجود بعض المؤشرات لنزول أمطار على المدى البعيد ( 10 أيام)، لافتا إلى أن فترة بين الفصول يكون فيها هامش التوقعات ضعيف ويحتمل الخطأ والصواب.
يذكر أن تونس تعيش أزمة جفاف غير مسبوقة تهدد البلاد وتفاقم معاناتها من ندرة المياه.
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