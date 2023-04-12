توننداكس يتراجع بنسبة 0،24 بالمائة في إقفال الإربعاء

أنهى توننداكس حصّة، الإربعاء، متراجعا بنسبة 0،24 بالمائة ووصل النقطة 8211،46 وسط قيمة مبادلات ضئيلة لم تتخط قيمتها 3،9 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".



وتمكن سهم أوروسيكل من تحقيق قفزة بنسبة 6 بالمائة وأقفل السهم عند مستوى 18،380 دينارا متجاوزا الخسائر، التّي تكبّدها منذ بداية سنة 2023. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 331 ألف دينار.



وزادت قيمة سهم بي هاش للإيجار بنسبة 5 بالمائة وبلغت 2،920 دينارا. وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 400 ألف دينار.



وفقد سهم التونسيّة لإعدة التأمين 4،4 بالمائة من قيمته وأنهى الحصّة عند 6،260 دينار.



وتقهقر سعر سهم بولينا القابضة بنسبة 3،3 بالمائة وأقفل في مستوى 7،400 دينار. واظهر السهم أداء سلبيا منذ بداية سنة 2023 وتراجعت قيمته بنسبة 15،7 بالمائة.



وكان سهم التونسيّة لصناعة الورق الأكثر تبادلا خلال الحصّة وفقد 2،6 بالمائة وأنهى المعاملات عند مستوى 7،550 دينار. وتمكن السهم من جذب 661 ألف دينار.



