الرباع التونسي كارم بن هنية : التاهل لاولمبياد باريس 2024 والفوز ب3 ذهبيات في البطولة الافريقية ..هي ابرز رهاناتي المقبلة

يجري الرباع التونسي بطل افريقيا كارم بن هنية (وزن 73 كلغ) تربصا تحضيريا ببلاروسيا من 20 مارس إلى 14 أفريل الجاري



وقال بن هنية في تصريح لوكالة تونس للانباء (وات) انه يستعد لعدد من المواعيد في اجندا مشاركاته الخارجية في الاشهر المقبلة اولها بطولة إفريقيا لرفع الاثقال من 10 إلى 18 ماي المقبل والتي ستكون ترشيحية للألعاب الأولمبية "باريس 2024" ثم يخوض دورة الجائزة الكبرى بكوبا بعد المقررة بعد الموعد الافريقي ب20 يوما وهي ايضا في حساب مسار الترشيح للألعاب الأولمبية.

كما يشارك بن هنية خلال شهر سبتمبر المقبل في بطولة العالم بالسعودية التي ستكون بدورها ضمن سلسلة الدورات الترشيحية للالعاب الاولمبية 2024 .



ويذكر ان اللوائح تشترط على المترشح لدورة الالعاب الاولمبية أن يكون ترتيبه ضمن ال 10 الأوائل في العالم . ويذكر ان بن هنية مصنف الان ضمن ال10 الأوائل عالميا.



وقال بن هنية انه فضلا عن المراهنة على التاهل للمشاركة في الالعاب الاولمبية باريس 2024 فهو يراهن على الفوز بميداليات الذهب الثلاث في صنفه ضمن البطولة الافريقية .

وافاد بن هنية في تصريح لوكالة (وات) ان ظروف التربص ببلاروسيا جيدة مشيرا الى فوارق في تقاليد الاكل بين تونس وبيلاروسا وان هناك اختلاف بين تقاليد التغذية في البلدين معربا عن ايمانه بضرورة التأقلم مع الواقع مهما كانت الظروف وانه يعرف جيدا طبيعة التحدي .

واضاف ان " ظروف الإقامة عادية جدا فيما تعتبر قاعة التدريبات في مستوى جيد .



واشار الى انه الرباع التونسي الوحيد المشارك في التربص ويرافقه المدرب البلاروسي الأصل فيكتور شيلاي و أخصائي العلاج الطبيعي منتصر القيتوني وانه يتدرب مع المنتخب الأول لبلاروسيا .

ر/زهو



