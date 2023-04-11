نصف نهائي كاس تونس: تواصل عملية بيع تذاكر مباراة النادي الإفريقي والاولمبي الباجي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء في بلاغ لها أنه وبعد بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة تقرر أن تتواصل عملية بيع تذاكر مباراة الدور النصف نهائي لكأس تونس أكابر للموسم الرياضي 2022/2023 نسخة الهادي شاكر والتي ستجمع النادي الإفريقي والاولمبي الباجي غدا الأربعاء بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس, بشبابيك قاعة المرحوم توفيق بوهيمة برادس عوضا عن شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه وذلك غدا الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.



يذكر ان مباراة دور النصف النهائي الثاني ستجمع يوم الخميس 13 افريل الجاري الترجي الرياضي بالملعب التونسي انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س 13 و 30 دق) بملعب حمادي العقربي برادس.



