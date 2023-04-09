عدد من أنصار الرئيس يتظاهرون وسط العاصمة للتعبير عن دعمهم مسار "مكافحة الفساد والحفاظ على أمن الدولة"

تظاهر عدد من أنصار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للتعبير عن دعمهم مسار "التطهير" الذي يقوده الرئيس، من أجل "مكافحة الفساد والحفاظ على أمن الدولة"، رافعين شعار "ارحلوا"، ضد معارضيه من أنصار جبهة الخلاص الذين كانوا نفّذوا، قُبيل ذلك، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا ما يعرف ب"التآمر على أمن الدولة".



فقد تجمّع أنصار قيس سعيّد، وسط شارع بورقيبة، ثم اعتلوا مدارج المسرح البلدي، بعد أن تفرّق المشاركون في الوقفة التي نفّذها الموالون لجبهة الخلاص.



وعاين موفد (وات) حدوث مناوشات بسيطة ومشادات كلامية بين المتظاهرين، من الجانبين، مما أدى إلى تدخّل بعض العناصر الأمنية للحيلولة دون تسجيل أي اشتباكات بين الطرفين.



