البطولة العربية لكرة اليد للشباب - المنتخب التونسي يستهل غدا الاثنين مشاركته بملاقاة نظيره الليبي

يستهل المنتخب التونسي للأواسط لكرة اليد (مواليد 2002) غدا الاثنين مشاركته في البطولة العربية الخامسة للشباب المقررة من 10 الى 16 افريل الجاري بقاعة رشاد خواجة بالمهدية بملاقاة نظيره الليبي بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا.

وتلاقي العناصر الوطنية في مباراتها الثانية المنتخب الجزائري يوم 11 أفريل (س 23 و30دق) على ان تختتم سلسلة مقابلاتها بالدور الاول بالتباري مع المنتخب السعودي يوم 12 من الشهر ذاته (س 23 و30دق).

وسيقام الدور نصف النهائي يوم الجمعة 14 أفريل حيث يتبارى في الدور نصف النهائي الاول المتصدر مع صاحب الرابع على ان يجمع الدور نصف النهائي الثاني بين صاحبي المركزين الثاني والثالث في الترتيب الختامي للدور الأول. اما الدور النهائي فسيقام يوم الأحد 16 أفريل.

وضمت قائمة اللاعبين التي حددها المدرب الوطني زهير مسعود للمشاركة في هذه البطولة العربية الاسماء التالية :

في مركز حراسة المرمى: مطيع ليمام (النادي الإفريقي)، عزيز بن حسين (مكارم المهدية) ومحمد عزيز جماعة (نسر طبلبة)

في مركز جناح أيسر: أنس بن سالم (مكارم المهدية) وريان الصغير (النجم الساحلي)

في مركز جناح أيمن: هادي لازيدي (بعث بني خيار) وعبد المجيد القابسي (جمعية الحمامات)

في مركز ظهير أيسر: ضياء الدين السايحي (النادي الإفريقي) وقصي بن فرج (بعث بني خيار)

في مركز ظهير أيمن: اسكندر الجفالي (الترجي الرياضي)، حازم غبارة (النادي الإفريقي) وأرسلان الكتل (النجم الساحلي)

في تنسيق اللعب : أمين بن سالم (مكارم المهدية)، وسام السنوسي (النجم الساحلي) ومنيب عبد اللطيف (نسر طبلبة)

في مركز لاعب الدائرة: محمد عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)، ماهر القلال (بعث بني خيار) وادم بوقرة (الترجي الرياضي)

يذكر ان الاتحاد العربي لكرة اليد قرر اعادة احياء هذه المسابقة بعد 9 سنوات من الغياب وهي ستقام للمرة الثانية بتونس بعدما النسخة الأولى سنة 1998. ويعتبر المنتخب التونسي اكثر المنتخبات تتويجا بالمسابقة بلقبين (1998 و2001) فيما حققت سلطنة عمان اللقب مرة واحدة (2000) ومصر أيضا في مناسبة واحدة (2014).

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي للاواسط يستعد للمشاركة في بطولة العالم التي ستدور بألمانيا والسويد من 20 جوان إلى 2 جويلية المقبلين. وكانت القرعة قد وضعته في المجموعة الثانية الى جانب ألمانيا والجزائر وليبيا.



