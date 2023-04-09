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تنظيم حفل خيري بمناسبة ختان 80 طفلا من عائلات معوزة

Publié le Dimanche 09 Avril 2023 - 14:34 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفاد الناشط في المجتمع المدني عربي الحناشي أنه سيتم مساء اليوم الأحد تنظيم حفل خيري بإحدى الفضاءات الخاصة بسيدي حسين السيجومي لختان 80 طفلا من عائلات معوزة.

وأضاف عربي الحناشي صاحب هذه المبادرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن البعض من هؤلاء الأطفال سيقع ختانهم تباعا بكل من مستشفى حبيب ثامر بتونس و مصحة قرطاجنة فيما سيتكفل بعض الأطباء المتطوعين بختان بقية الأطفال.
ولفت الى أن هذا الحفل، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع جمعية "ياسين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"، سيؤثثه ثلة من ألمع الفنانين التونسيين بحضور أطفال قرية "أس وأس" قمرت و سيشكل مناسبة للترفيه عن هذه الفئة من الأطفال وعائلاتهم ومدّهم بالهدايا وبملابس الختان.
وشدد الحناشي من جهة أخرى على ضرورة انخراط مكونات المجتمع المدني في تنظيم مثل هذه المبادرات الخيرية التي من شأنها أن تدخل البهجة على الأطفال من العائلات المعوزة وتساعدهم على توفير مصاريف الحياة.

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