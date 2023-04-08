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اهم كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة المنقضية

Publié le Samedi 08 Avril 2023 - 13:32 قراءة: 0 د, 43 ث
      
سجلت ولايتا تطاوين ومدنين اهم كميات الامطار التي تهاطلت خلال 24 ساعة المنقضية، والتي بلغ اقصاها 28 مم بتطاوين المحطة وببن قردان، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي.
وفي ما يلي الكميات النهائية المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمتر:

//ولاية تطاوين//
تطاوين المحطة 28 رمادة 8 غمراسن 17 تطاوين الشمالية 20 تطاوين الجنوبية 25 بئر لحمر 23 سمار 17 بني مهيرة 15
//ولاية مدنين//
سدويكش 4 سيدي مخلوف 12 حاسي الجربي 11 مدنين المحطة 19 بن قردان 28 جرجيس 19 مدنين الجنوبية 19 مدنين الشمالية 18 بني خداش 21 لوديات 10 بوغرارة 9 اجيم 3
//ولاية قابس//
مطماطة الجديدة 7 الحامة 1 سيدي التواتي 12 مارث 7 مطماطة القديمة 9 مطار مطماطة 4 دخيلة توجان 17
//ولاية قبلي//
دوز 8 الفوار 14 رجيم معتوق 23 قبلي الشمالية 1 سوق الاحد 1 قبلي الجنوبية 1 زعفران 4 البليدات 5 بشني 4 بن سلطان 4
//ولاية توزر//


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