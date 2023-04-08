نابل: تسجيل 598 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب2655 زيارة مراقبة خلال النصف الأول من شهر رمضان

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل خلال النصف الأول من شهر رمضان من القيام ب 2655 زيارة مراقبة أسفرت عن تسجيل 598 مخالفة اقتصادية، وفق أكد المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي في تصريح لصحفية (وات)



وأضاف المصدر ذاته، ان المخالفات تعلقت بالأساس بالترفيع والزيادة غير القانونية في الأسعار وغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار والامتناع عن البيع وإخفاء واحتكار منتوجات أساسية، لافتا إلى أنه تم تسجيل 17 مخالفة تتعلق بالترفيع في الأسعار بموجب التقليص من وزن الخبز بعدد من المخابز بالجهة والإخلال بتراتيب الدعم



وبين الخلفاوي، أنه تم خلال ذات الفترة حجز 7،3 اطنان من الخضر والغلال و2،3 اطنان من السكر المدعم و421 لترا من الزيت النباتي المدعم و492 لترا من الحليب و92،8 قنطارا من الفرينة المدعمة



وأبرز انه تم تسخير كافة إمكانيات الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة من أجل ضمان شفافية المعاملات التجارية حيث تم تسخير 142 فريق مراقبة موزعين على معتمديات الجهة، مع تكثيف العمل على مراقبة شفافية المعاملات التجارية في مسالك توزيع المواد الاستهلاكية ومراقبة الجودة بالتنسيق مع مصالح المراقبة الصحية وخاصة في قطاعات الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء والمواد الغذائية الأساسية والحلويات والخبر



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