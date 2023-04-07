تحيين العدد السكاني محور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات وممثلـة المعهد الوطني للإحصاء

مثل النظر في المواضيع ذات العلاقة بتحيين العدد السكاني على مستوى العمادات والمعتمديات، تمهيدا لتنظيم الانتخابات المحلية وتركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم)، محور جلسة عمل عقدها اليوم الجمعة رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر مع ممثلـة المعهد الوطني للإحصاء هدى بوهلال بمقر الهيئة.



وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، أن جلسة العمل التي حضرها نائب رئيس هيئة الانتخابات محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، وممثلين عن الإدارة التنفيذية

وديوان مجلس الهيئة، تندرج في إطار اللقاءات المبرمجة مع مختلف هياكل الدولة، استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمـة على ضوء صدور المرسومين عدد 8 وعدد 10 المؤرخين في 8 مارس 2023.



وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 مارس 2023 ، مرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامه خصص قسمه الثالث (جديد) للانتخابات البلدية، وشروط الترشح لها وتقديم الترشحات، وذلك بالتزامن مع صدور المرسوم عدد 9 المتعلق بحل جميع المجالس البلدية.



كما صدر في نفس العدد بالرائد الرسمي المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.



