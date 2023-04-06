السكك الحديدية تؤكد وقوع خسائر مادية لقطار حبوب متجه الى القلعة الصغرى على مستوى محطة صفاقس

أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن قطار نقل حبوب، انطلق ظهر اليوم الخميس من محطة صفاقس في اتجاه محطة القلعة الصغرى، واجه عطبا فجئيا في القاطرة حسب المعطيات الأولية.



وأضافت الشركة في بلاغ اصدرته، ليل الخميس ، ان الحادث انجر عنه انحدار للقطار إلى حدود محطة صفاقس مما خلف خسائر مادية دون أن يؤدي الى أضرار بشرية .



وأشارت الشركة ، في سياق متصل، الى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة وأسبابها وتحديد المسؤوليات تباعا.









