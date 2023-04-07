تونس تستعد لتدشين مقر الأكاديمية الدبلوماسية رسميا الممول عبر هبة من الحكومة الصينية

تستعد تونس رسميا لتدشين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية الممولة من قبل الحكومة الصينية بمبلغ ناهز تقريبا 5ر88 مليون دينار.وزار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، مرفوقا كاتب الدولة للشؤون الخارجية، منير بن رجيبة، مقر الأكاديمية للاطلاع على نهاية الاشغال والوقوف على اعمال التزويق وفق بلاغ اصدرته وزارة الخارجيةوكان مجلس الوزارء وافق يوم 5 نوفمبر 2022 على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي.ووقعت تونس والصين، يوم 28 افريل 2022 خلال موكب انتظم عن بعد في مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محضر تسليم واستلام مبنى الاكاديمية الدبلوماسية التونسية، بين تونس ودولة الصين الشعبية.وتولى التوقيع على المحضر عن بعد عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية السابق، عثمان الجرندي، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة الصيني "تشيان كه مينغ"، بحضور سفير الصين بتونس "جانغ جيانقوه".وتتطلع تونس الى ان تسهم الاكاديمية في تمتين التكوين الديبلوماسي في تونس، في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها العالم اليوم، وستمثل نقطة لقاء بين الديبلوماسيين التونسيين ونظرائهم من مختلف الدول، بما يؤسس الى تمتين العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.وانطلق ببناء الأكاديمية خلال ماي 2019 بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية علما وانه يمول على شكل هبة من الحكومة الصينية بمبلع 200 مليون يوان تعادل تقريبا 29,69 مليون دولار أمريكي، اي ما يعادل 58 ر88 مليون دينار .