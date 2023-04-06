زغوان: عرض دراسة جدوى مشروع إحداث مركب تجاري قرب معبد المياه بجبل زغوان

عرض أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي، خلال أعمال الدورة العادية الأولى للنيابة لسنة 2023 المنعقدة اليوم الخميس بمقر ولاية زغوان، دراسة جدوى مشروع إحداث مركب تجاري قرب معبد المياه بجبل زغوان الذي سينجز على قسطين بكلفة أشغال جملية قدرت بحوالي 11 مليون دينار.

وأفاد رئيس النيابة الخصوصية والي زغوان، محمد العش، بأن أغلبية أعضاء المجلس متمسّكون بإنجاز هذا المشروع الذي سيساهم في خلق مورد قارّ لدعم ميزانية المجلس الجهوي حتى يكون قادرا على تمويل مشاريع تنموية بالمناطق الريفية وغيرها.

وأضاف أنه تمت المصادقة اليوم على بيع مقر المجلس القروي بالمقرن والمندرج في إطار حرص كافة الأعضاء على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في إجراءات تقديم ملف طلب الحصول على قرض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وفي حال تمت المصادقة عليه ستنطلق أشغال المشروع في غضون سنة 2025.

هذا وصادق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي خلال هذه الدورة على نتائج ميزانية 2022، وعلى تنقيح ميزانية 2023، إلى جانب تغيير عدد من المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث بمشاريع أخرى نتيجة عدم قدرة المصالح المركزية على إنجاز المشاريع المبرمجة، وفقذات المصدر.



