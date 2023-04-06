بن عروس : تظاهرة ليالي مرناق من 9 إلى 16 افريل

تحتضن دار الثقافة بمرناق في إطار فعاليات ليالي رمضان تظاهرة ليالي مرناق وذلك من 9 إلى 16 افريل الحالي والتي تنظمها الدار بالشراكة مع مجموعة من الجمعيات الناشطة بالجهة و فرع الكشافة التونسية بالمنطقة .

ووفق لبرنامج التظاهرة الذي تم الاعلان عنه اليوم الخميس يكون الافتتاح مع فنون الراب من خلال عرض شبابي بعنوان "برشة حس" يحييه مجموعة من شباب مرناق وذلك يومين قبل عرض مسرحية موجهة للاطفال بعنوان "تاتسو" يوم 11 افريل

وتتواصل العروض يوم 12 افريل مع عرض تنشيطي للأطفال بعنوان "سالم ساليمو" قبل ان يلتقي عشاق الشعر مع سهرة شعرية يؤثث فعالياتها مجموعة من شعراء وشاعرات المدينة على غرار الشاعرة هدى الدغاري والشاعرة مفيدة الشعري والشاعر صالح الطرابلسي مع مرافقة موسيقية للأستاذ بلحسن بن سعيد وذلك يوم 13 افريل .

وتتحول ليالي مرناق من دار الثقافة الى المركز المندمج للشباب بالزاوية حيث سيكون الموعد يوم 14 افريل مع عرض للفنان نجيب خلاص

وتعود فعاليات التظاهرة مجددا الى دار الثقافة بمرناق حيث يلتقي سمار الليالي يوم 15 افريل مع عرض للفنان احمد الماجري ليسدل الستار على هذه التظاهرة يوم 16 افريل وتختتم بعرض صوفي لحضرة تونس الاعماق بقيادة الفنان عبد الله الذوادي .



