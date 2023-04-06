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صفاقس : عرض "أصحاب المدحة " يمتع جمهور مهرجان المدينة بصفاقس

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قضى جمهور صفاقس، مساء الأربعاء، أحلى الأوقات وأمتعها مع عرض "أصحاب المدحة" المبرمج ضمن سهرات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان المدينة، الذي أثثه كل من الفنان "رياض الشابي" و"حسن ناجي" ابني جهة صفاقس، بتوليفة من النفحات الصوفية الروحانية والمدائح النبوية والتجليات الإنشادية والنوبات، وذلك بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس.

عرض "أصحاب المدحة"، الذي أمنته فرقة موسيقية متكونة من 17 عنصرا من الشباب، على مدى نحو ساعتين من الزمن، وسط كوريغرافيا وإخراج ركحي متناغمين مع البعد الروحاني لشهر رمضان المعظم ومنسجمين في ذات الوقت مع روح العصر، أمتع واطرب الجمهور الحاضر، الذي أقبل على مشاهدة العرض بعدد محترم، ولامس وجدانهم بأجمل الروحانيات كالإبتهالات والمدائح النبوية والأذكار والإنشاد الصوفي والنوبات واستعراض أبرز ملاحم السيرة النبوية... .

ولئن قارب عرض "أصحاب المدحة" للفنانين "رياض الشابي" و"حسن ناجي" في بعده الفني، العرض الصوفي "الزيارة " للفنان سامي اللجمي، و"التخميرة التونسية"، ولكنه في بعده الكوريغرافي وإخراجه الركحي كان اكثر انسجاما مع روح العصر.

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