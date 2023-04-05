Babnet

جندوبة: مصالح المراقبة الاقتصادية تحجز اكثر من 3 اطنان من الخضر والغلال بالاضافة الى مواد مدعمة

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 13:25 قراءة: 0 د, 41 ث
      
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية، التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، اليوم الاربعاء، أكثر من طنين من الفلفل واكثر من طن من الطماطم ونحو 195 كلغ من الخيار.

وجاءت عملية الحجز إثر مداهمة لمخزن عشوائي بجندوبة استند في عملية تنفيذه التي شارك فيها فريق من الحرس البلدي، الى قرار قضائي صادر عن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وفق ما أكده المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة لمجد الماجري ل"وات".

واضاف الماجري ان مصالح المراقبة حجزت ايضا، يوم أمس الثلاثاء، 250 قنطارا من الفرينة المدعمة و100 كلغ من السكر المدعم و42 لترا من الزيت النباتي و79،5 كلغ من التفاح.

واكد بالمناسبة ان عمليات مداهمة المخازن العشوائية، التي عادة ما تنشط في شهر رمضان بشكل لافت، متواصلة وستطال كل من يخالف التراتيب والإجراءات القانونية المعتمدة في تنظيم مسالك التوزيع والتصدي لكل الاشكال التي لا تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264442


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 05 أفريل 2023 | 14 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:15 18:47 15:58 12:29 06:00 04:31
Babnet
14°
 Babnet16° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1018°-818°-820°-919°-12
  • Avoirs en devises
    22113,5

  • (4 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33788 DT        1$ =3,07732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 Avril)   1593,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    