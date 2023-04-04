قرعة نصف نهائي كاس تونس - النادي الافريقي يلاقي الاولمبي الباجي والمتاهل من الترجي والنادي البنزرتي يواجه الملعب التونسي

وضعت عملية قرعة الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023، نسخة الهادي شاكر، التي جرت سهرة الثلاثاء خلال البرنامج الرياضي "سويعة سبور" على قناة حنبعل، النادي الافريقي في مواجهة الاولمبي الباجي من جهة والمتاهل من مباراة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي ضد الملعب التونسي من جهة اخرى.وستقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 12 و13 افريل الجاري بتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".يذكر ان اخر مقابلات الدور ربع النهائي ستقام يوم غد الاربعاء بين الترجي الرياضي والنادي البنزرتي على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.برنامج الدور نصف النهائي (12 و13 افريل 2023)النادي الافريقي - الاولمبي الباجيالمتاهل من مباراة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي - الملعب التونسي