توزر: تعزيز القطاع الصحي في الأشهر القادمة ب 11 طبيب اختصاص

من المنتظر أن يتعزز القطاع الصحي في ولاية توزر، خلال الأشهر القادمة من السنة الحالية (انطلاقا من شهر ماي القادم)، ب11 طبيب اختصاص جديد من بينهم الأطباء المقيمون الذين أنهوا مرحلة الدراسة، وسيقع توجيههم بصفة خاصة الى المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة ياسين صبري ل"وات".



ويتوزع الأطباء المزمع توجيههم الى الجهة على اختصاصات عدة متمثلة في طب القلب والشرايين بطبيب واحد، وطب وجراحة العيون بطبيبين اثنين، ومثلهما في اختصاص الإنعاش والتبنيج، وكذلك الشأن في اختصاص التصوير الطبي، وطبيب واحد في اختصاص المعدة والامعاء، وثلاثة أطباء في اختصاص طب النساء والتوليد.



وبين المدير الجهوي للصحة مدى حاجة الجهة الى مزيد من الأطباء المختصين بالنظر الى بعدها عن المراكز الصحية الجامعية وافتقارها لمصحات خاصة تعاضد جهود قطاع الصحة العمومية، واضاف أن غرة ماي المقبل سيشهد بداية عمل طبيب استشفائي جامعي مساعد في جراحة العيون، مشيرا الى ان الجهة تدعمت في الفترة الماضية بطبيب في اختصاص طب النساء والتوليد وطبيب ثان في جراحة العظام.



وذكر صبري انه بعد تدعيم المستشفى الجهوي بتوزر بأطباء اختصاص، ستعمل الإدارة الجهوية للصحة على برمجة عيادات في طب الاختصاص في المستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بدقاش، بما شأنه التقليل من الضغط الموجه على المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، وتقريب الخدمات الصحية للمواطن في باقي المعتمديات من جهة ثانية، ويتم الاكتفاء بتوجيه المرضى الذين هم في حاجة الى عمليات جراحية أو متابعة دقيقة وفقا لمواعيد مسبقة.



