الدورة الثانية من " نسمات مقرين الرمضانية " من 11 إلى 19 أفريل

في إطار التظاهرة الجهوية "ليالي رمضان" بولاية بن عروس يحتضن المركز الثقافي بمقرين الدورة الثانية من تظاهرة :" نسمات مقرين الرمضانية " وذلك من 11 إلى 19 أفريل 2023.



وضبطت إدارة المركز برنامج العروض التي ستقام بفضاء قاعة أفراح بلدية مقرين، قبالة المركز، سلسلة من العروض المتنوعة التي تراوح بين الانشاد الديني والموسيقى الطربية إضافة إلى الحوارات الثقافية والمسامرات الشعرية .

وتنطلق عروض النسمات يوم 11 افريل بعرض للإنشاد الصوفي لفرقة الفنان رضا بوراوي بعنوان " بدر العشاق" ليلتقي سمار الليالي الرمضانية يوم 13 افريل مع الفنان ماهر الجعايبي وفرقته في عرض موسيقي بعنوان "مجالس الطرب".

وفي برنامج النشاطات النهارية للنسمات ينظم الفنان ياسر الجرادي ورشة في الخط العربي بالمركز الثقافي وذلك يوم 14 افريل ، ويستضيف المركز في اليوم الموالي الاخصائي النفساني صدقي بالشيخ في اطار ندوة علمية حول اهمية الصحة النفسية للناشئة والشباب لبناء مجتمع متوازن .

وتتواصل باقي عروض النسمات يوم 15 افريل مع عرض موسيقى السطمبالي للفنان محمد الخشناوي بعنوان "الدندري" بينما يخصص يوم 16 افريل للشعر في مسامرة شعرية يستضيف فيها الكاتب حسن العلوي الشاعر آدم فتحي.

وخصصت إدارة المركز سهرة يوم 17 افريل للموسيقى من خلال عرض لمعهد زرياب الخاص للموسيقى بعنوان "في رحاب العزف" بتأطير من الأستاذ عبد الرؤوف الرمضاني.

ويلتقي جمهور هذه التظاهرة مع الفنان نور الدين الباجي صحبة المايسترو البشير السالمي في عرض موسيقي طربي بعنوان طربيات يوم 18 افريل وذلك يوما قبل اختتام فعاليات النسمات يوم 19 أفريل والتي تحيي سهرتها الفنانة سمية الحثروبي.

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