تونس وسويسرا تعززان وتيرة الرحلات الجوية عبر طيران أيدلويس آير والطيران الجديد

أعلنت سفارة سويسرا بتونس ان الرحلات الجوية بين سويسرا وتونس تعززت من خلال عدة رحلات تؤمنهما كل من الشركة الجوية السويسرية "إيدلويس آير" والشركة التونسية " الطيران الجديد ".
وبينت السفارة في معطيات نشرتها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل فايسبوك ان "ايدلويس آير" تقترح رحلتين اسبوعيتين كل خميس و أحد بين مطاري زويرخ وجربة جرجيس.
وأضافت ان شركة الطيران الجديد تشرع إنطلاقا من هذا الأحد في تشغيل الخط تونس جنيف من خلال توفير 3 رحلات اسبوعية يتم تسييرها أيام الثلاثاء والخميس والأحد.
اقرأ أيضا: الكرامة القابضة تطلق يوم 6 افريل 2023 طلب عروض للحصول على خدمات استشارية للتفويت في مساهمات الدولة في الطيران الجديد
وتؤمن شركة الطيران الجديد التي تمتلك الدولة مساهمات في حدود 85ر23 بالمائة من رأس مالها، بيع التذاكر الى الوجهات السويسرية من خلال وكالتها بالمركز العمراني الشمالي وعلى مستوى مطارات تونس قرطاج والمنستير وجربة.
وبينت السفارة في معطيات نشرتها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل فايسبوك ان "ايدلويس آير" تقترح رحلتين اسبوعيتين كل خميس و أحد بين مطاري زويرخ وجربة جرجيس.
وأضافت ان شركة الطيران الجديد تشرع إنطلاقا من هذا الأحد في تشغيل الخط تونس جنيف من خلال توفير 3 رحلات اسبوعية يتم تسييرها أيام الثلاثاء والخميس والأحد.
اقرأ أيضا: الكرامة القابضة تطلق يوم 6 افريل 2023 طلب عروض للحصول على خدمات استشارية للتفويت في مساهمات الدولة في الطيران الجديد
وتؤمن شركة الطيران الجديد التي تمتلك الدولة مساهمات في حدود 85ر23 بالمائة من رأس مالها، بيع التذاكر الى الوجهات السويسرية من خلال وكالتها بالمركز العمراني الشمالي وعلى مستوى مطارات تونس قرطاج والمنستير وجربة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 264300