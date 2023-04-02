تونس وسويسرا تعززان وتيرة الرحلات الجوية عبر طيران أيدلويس آير والطيران الجديد

وبينت السفارة في معطيات نشرتها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل فايسبوك ان "ايدلويس آير" تقترح رحلتين اسبوعيتين كل خميس و أحد بين مطاري زويرخ وجربة جرجيس.وأضافت ان شركة الطيران الجديد تشرع إنطلاقا من هذا الأحد في تشغيل الخط تونس جنيف من خلال توفير 3 رحلات اسبوعية يتم تسييرها أيام الثلاثاء والخميس والأحد.وتؤمن شركة الطيران الجديد التي تمتلك الدولة مساهمات في حدود 85ر23 بالمائة من رأس مالها، بيع التذاكر الى الوجهات السويسرية من خلال وكالتها بالمركز العمراني الشمالي وعلى مستوى مطارات تونس قرطاج والمنستير وجربة.