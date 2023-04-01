بايرن ميونيخ ق يفوز 4-2 على دورتموند ويمنح توخيل بداية مظفرة

أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في أول 23 دقيقة ليفتح الباب أمام فوز كبير 4-2 على ضيفه بروسيا دورتموند في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم ويستعيد الصدارة في بداية مظفرة للمدرب توماس توخيل اليوم السبت.

وقدم بايرن، الذي يواجه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في 11 أفريل، أداء رائعا ليقتنص الصدارة برصيد 55 نقطة متقدما بنقطتين على دورتموند قبل ثماني جولات من النهاية.

وبعد تولي توخيل المسؤولية الأسبوع الماضي عقب رحيل يوليان ناجلزمان، تفوق صاحب الأرض على دورتموند منذ البداية.

واستفاد بايرن من خطأ فادح من جريجور كوبل عندما أخطأ حارس دورتموند في إبعاد تمريرة أمامية من دايو أوباميكانو لتمر الكرة منه إلى داخل الشباك في الدقيقة 13.

وقبل استعادة دورتموند رباطة جأشه، باغته توماس مولر بالهدف الثاني عندما أرسل يوزوا كيميش ركلة ركنية حولها ماتيس دي ليخت إلى المهاجم الألماني الذي وضعها في الشباك بركبته في الدقيقة 18.

وبعد ذلك بخمس دقائق، اكتملت الليلة الكارثية للحارس كوبل العائد من إصابة أبعدته خمسة أسابيع إذ سدد ليروي ساني كرة قوية أبعدها الحارس السويسري لتصل إلى مولر ليهز الشباك وسط ذهول لاعبي دورتموند.

ووجه بايرن ضربة أخرى بعد ست دقائق من الاستراحة حيث أرسل ساني تمريرة إلى كينجسلي كومان ليسدد في المرمى.

وأهدر بايرن العديد من الفرص، وألغى الحكم هدفين له بداعي التسلل، قبل أن يقلص إيمري تشان الفارق لدورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وأضاف دونيل مالن الهدف الثاني للفريق الضيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.



