دعوة مستعملي  المدخل الجنوبي للعاصمة إلى  تفادي الكثافة المرورية  نتيجة انتهاء العطلة المدرسية

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 20:27 قراءة: 0 د, 48 ث
      
دعت وزارة الداخلية مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة إلى تفادي الكثافة المرورية التي يمكن أن يشهدها أثناء عودة مستعملي الطريق من داخل الجمهورية بمناسبة انتهاء العطلة المدرسية والجامعية إضافة إلى تواصل الأشغال التهيئة به.

وطلبت الوزارة في بلاغ مروري لها مستعملي الطريق إلى استعمال الطريق الوطنية رقم1 وذلك بالدخول عبر المنعرج اتجاه ملعب رادس ثم مفترق المدينة الجديدة فمفترق شوشة رادس ومنه في اتجاه قنطرة رادس حلق الوادي ثم الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشمالية، أو يمكن استعمال المنعرج من ناحية بنك الاسكان اتجاه قنطرة شوشة رادس.

كما طالبت أيضا باستعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مفترق الوردية 1 و2 اتجاه ساحة باب علوية ثم قنطرة الريفولن فشارع المنصف باي إلى غاية شارع المغرب العربي (طريق الزاد4).

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بتطبيق قانون الطرقات واحترام مبادئ السلامة المرورية ، موضحة أنها تعوّل على حسن تفهّم كافة مستعملي الطريق لهذه التوصيات وتضع كلّ الامكانيات المادية والبشرية اللازمة للإرشاد والمساعدة.
وأكدت أنه يمكن عند الضرورة الاتصال بالأرقام التالية:
إدارة شرطة المرور:
71.342.787
71.343.201


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