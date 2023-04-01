عرض "مدد" للفنّان حاتم الفرشيشي يفتتح اليوم الدورة 12 لمهرجان ليالي دار عياد بقصر هلال

برمجت الغرفة الفتية العالمية بقصر هلال بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ست سهرات رمضانية متنوعة من بينها ثلاثة عروض موسيقية وذلك ضمن فعاليات الدورة 12 لمهرجان ليالي دار عياد التي تفتتح مساء اليوم وتتواصل إلى غاية 10 أفريل وفق ما أفاد "وات" مدير المهرجان زياد الصغير.



ويتابع الجمهور مساء اليوم في السهرة الافتتاحية عرضا الإنشاد الصوفي بعنوان "مدد" بقيادة الشيخ حاتم الفرشيشي، ويكون الموعد يوم الأحد 2 أفريل مع سهرة المواهب والشعر وهي سهرة تخصص لإبراز المواهب الشبابية بقصر هلال.



وتقدم فرقة عوامرية سيدي عامر بقيادة الشيخ علية المقدم يوم الثلاثاء 4 أفريل عرضا موسيقيا صوفيا، في حين يواكب جهور المهرجان يوم الأربعاء 5 أفريل "سهرة 100 في المائة هلالية". ويكون للأطفال موعد ضمن هذا المهرجان يوم الجمعة 7 أفريل مع سهرة تنشيطية للطفل والعائلة مع أستاذ الشباب والطفولة هشام الطاهري.

ويختتم عرض "ترانيم" لمجموعة الفنّان مجدة الأنصاري الدورة 12 لمهرجان ليالي دار عياد. وتنطلق جميع العروض على الساعة التاسعة مساء بفضاء متحف دار عياد بالمدينة العتيقة بقصر هلال علما أن الدخول مجاني حسب ما أكده مدير المهرجان .



