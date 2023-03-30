الوكالة الوطنية لحماية المحيط تنظم المسابقة الوطنية حول رياض الاطفال الصديقة

تعتزم الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالشراكة مع الادارة العامة للطفولة، تنظيم المسابقة الوطنية حول "رياض الاطفال الصديقة للبيئة"، وذلك في اطار ارساء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل والتغيرات المناخية.



وتطمح المسابقة، وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة، الاربعاء، لاختيار احسن روضة اطفال تتوفر فيها الشروط الضرورية لتتويجها بشارة روضة صديقة للبيئة لسنة 2023 تحت شعار "روضتي قدوتي نحو بيئة سليمة".



وتهدف المسابقة، الى خلق ثقافة بيئية لدى الطفل من اجل الحفاظ على البيئة وتحسيسه باهمية المحافظة على مكتساباته وبحقه في بيئة سليمة وتوعيته بضرورة تحمل المسؤولية ليكون فاعلا في محيطه، فضلا عن تحفيز رياض الاطفال على ادراج البعد البيئي في انشطتها اليومية وفي اختيار تجهيزات مقتصدة للطاقة واعتماد اليات الرسكلة واعادة الاستغلال.



كما تهدف المسابقة، الى تعزيز روح المنافسة بين المؤسسات وتحفيزها قصد ابتكار برامج وانشطة بيئية متميزة وتدريب رياض الاطفال على انجاز مشاريع منفتحة على محيطها الاجتماعي واكساب الطفل سلوك تفاعلي للحد من تداعيات التغيرات المناخية والمحافظة على حقه في بيئة سليمة، علاوة على استعمال النفايات القابلة للرسكلة واعادة استغلال بقايا الاطعمة من اجل بعث نقطة تسميد بفضاء الروضة.



وافادت الوزارة، في ذات السياق، ان المؤسسات المعنية بالمشاركة كل من رياض الاطفال العمومية والخاصة القانونية، على ان يكون البعد البيئي محور الانشطة المعتمدة من ذلك اعتماد التجهيزات او البرامج الكفيلة برفع الثقافة البيئية لدى الطفل.



واكدت الوزارة ،على وجوب ان يتضمن ملف الترشح للمسابقة، وصل ايداع يفيد بان روضة الاطفال تنشط بموجب كراس الشروط المنظم للقطاع مسلمة من المندوبية الجهوية لشؤون المراة والاسرة والطفولة وتحمل تاشيرتها، اضافة الى ارسال جذاذة وصفية للمشروع المشارك به على البريد الالكتروني المخصص لهذه المناسبة.



وترسل ملفات المشاركة، بحسب نفس المصدر، على البريد الالكتروني الخاص بالمسابقة : ~eco.concours23@gmail.com



في اجل اقصاه 10 ماي 2023 ، في انتظار تحديد توقيت ومكان الاعلان عن نتائج المسابقة وتوزيع الجوائر واعلام الاطراف المعنية بذلك في الابان.







