قريبا سد الشغورات على مستوى مدرسي اللغة العربية في المراكز الثقافية والاجتماعية في الخارج (ديوان التونسيين بالخارج)

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 12:56 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اعلن ديوان التونسيين بالخارج، الاربعاء، "انه سيتم قريبا سد الشغورات على مستوى مدرسي اللغة العربية في المراكز الثقافية والاجتماعية التابعة للديوان في الخارج".

واوضح الديوان، في بلاغ له اصدره عقب جلسة عمل جمعت امس الثلاثاء، ممثلين عن وزارة التربية وعدد من اطارات الديوان، ان عدد الشغورات يقدر ب48 سيتم سدها قريبا بالتعاون مع وزارة التربية لتامين حصص تعليم اللغة العربية لفائدة ابناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

وخصصت الجلسة للاستعداد لتنظيم الدورة 28 للدروس الصيفية للحضارة واللغة العربية الموجهة للأجيال الناشئة للهجرة والمسابقة الكبرى للإملاء والخط العربي وذلك إضافة إلى سير الدروس بالمراكز الثقافية والاجتماعية بالخارج.

كما تناول الحاضرون بالدرس سبل تطوير نشاط المدارس الصيفية وحسن إختيار الفضاءات الحاضنة لها بما يستجيب لتطلعات الجالية وأبنائها.

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