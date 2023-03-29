بن عروس: 8443 تلميذا مترشحا لاجتياز اختبارت باكالوريا التربية البدنية بداية من 10 أفريل القادم

بلغ عدد التلاميذ المترشحين لاجتياز اختبار مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2023 بولاية بن عروس، 8443 تلميذا من بين 8807 تلاميذ مرسمين بمعاهد الجهة، مقابل 315 تلميذا معفى، وفق ما صرحت به رئيسة مصلحة تطوير الرياضة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس، ايمان البدراوي، لوكالة تونس افريقيا للانباء.



ويجتاز المترشحون هذا الاختبار بداية من يوم 10 افريل القادم الى غاية يوم 19 من نفس الشهر، في 4 مراكز امتحانات بالولاية وهي المحمدية، ومرناق، ورادس، وبن عروس، على ان يخصّص يوما 24 و25 افريل للتدارك (بالنسبة للتلاميذ الذين تعذر عليهم إجراء الاختبار في الأيام السابقة)، وفق نفس المصدر.



وفي ذات الإطار، تمّ التأكيد، خلال جلسة عمل انعقدت، أمس الثلاثاء، بمقر ولاية بن عروس باشراف والي الجهة، عز الدين شلبي، وحضور ممثلي المندوبة الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس، على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين من بلديات، ومصالح جهوية للتربية والصحة، والأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية وغيرها، من اجل حسن سير هذا الاختبار .

وفي ذات الإطار، أكدت المندوبة الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس، نوال بوجناح العذاري، على اهمية الزيارات التي تؤديها الاطراف المتدخلة لمراكز الامتحان قبل الاختبار لمعاينة مدى جاهزيتها، وإجراء الترتيبات اللازمة خاصة مع الحرس والأمن والحماية المدنية حتى يمرّ هذا الاختبار في ظروف طيبة.

ومن جانبه، أوصى والي الجهة بضرورة تهيئة مراكز الامتحان من حيث النظافة وتوفير التجهيزات الضرورية، مؤكدا على ضرورة تجنّب كافة مظاهر العنف خاصة خلال تنظيم "دخلة " باكالوريا رياضة التي يتعين ان تكون منظمة ومؤطرة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية ومديري المعاهد والتلاميذ.

واستعرض المشاركون خلال الجلسة حاجيات مراكز الامتحان في مادة التربية البدنية، والمتطلبات الميدانية لضمان حسن سير الاختبارات بالنسبة للتلاميذ و المشرفين على هذا الامتحان.



