البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الاواسط لكرة اليد في تونس من 9-16 أفريل المقبل

أكدت ثلاثة منتخبات مشاركتها في البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب لكرة اليد المقررة في تونس من 9-16 أفريل المقبل .

وافاد مصدر من الجامعة التونسية لكرة اليد ان البطولة ستقام في شكل دورة مصغرة بين منتخبات تونس والسعودية والجزائر وانها ستكون موعدا هاما ضمن البرنامج الإعدادي لبطولة العالم القادمة



ويذكر ان بطولة العالم لكرة اليد للأواسط أقل من 21 سنة" ذكور" تستضيفها

ألمانيا واليونان في الفترة بين 20 جوان إلى 2 جويلية 2023.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الثانية رفقة المنتخب الألماني مستضيف البطولة وكل من الجزائر وليبيا .



وعلى صعيد اخر فتح الاتحاد العربي لكرة اليد باب الترشح لااستضافة البطـولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكاس المؤهلة لبطولة العالم "سوبر جلوب" 2023.

ويبدو حسب مصدر من الجامعة انه لا توجد أي نية لا للجامعة التونسية لكرة اليد ولا لأي ناد تونسي لتنظيم البطولة العربية للأندية بعد ان كانت تونس احتضنت النسخة الأخيرة سنة 2022





