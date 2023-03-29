البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الاواسط لكرة اليد في تونس من 9-16 أفريل المقبل

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 09:08 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكدت ثلاثة منتخبات مشاركتها في البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب لكرة اليد المقررة في تونس من 9-16 أفريل المقبل .
وافاد مصدر من الجامعة التونسية لكرة اليد ان البطولة ستقام في شكل دورة مصغرة بين منتخبات تونس والسعودية والجزائر وانها ستكون موعدا هاما ضمن البرنامج الإعدادي لبطولة العالم القادمة

ويذكر ان بطولة العالم لكرة اليد للأواسط أقل من 21 سنة" ذكور" تستضيفها
ألمانيا واليونان في الفترة بين 20 جوان إلى 2 جويلية 2023.
وأوقعت القرعة المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الثانية رفقة المنتخب الألماني مستضيف البطولة وكل من الجزائر وليبيا .

وعلى صعيد اخر فتح الاتحاد العربي لكرة اليد باب الترشح لااستضافة البطـولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكاس المؤهلة لبطولة العالم "سوبر جلوب" 2023.
ويبدو حسب مصدر من الجامعة انه لا توجد أي نية لا للجامعة التونسية لكرة اليد ولا لأي ناد تونسي لتنظيم البطولة العربية للأندية بعد ان كانت تونس احتضنت النسخة الأخيرة سنة 2022


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264073



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 29 مارس 2023 | 7 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:41 15:56 12:31 06:10 04:43
Babnet
17°
 Babnet23° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-828°-1128°-1324°-1316°-11
  • Avoirs en devises
    22013,5

  • (28 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32662 DT        1$ =3,08633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mars)   612,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    