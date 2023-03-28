مستقبل قابس: منير راشد مدربا جديدا للنادي

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 18:08 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة لمستقبل قابس عن تعيين منير راشد مدربا لاكابر فريق كرة القدم خلفا للمدرب صابر الصغير الذي استقال من مهامه قبل ايام.
يذكر ان منير راشد اللاعب السابق للترجي الجرجيسي والترجي التونسي يملك تجربة ثرية في التدريب حيث سبق له ان درب كل من اندية الترجي الجرجيسي واولمبيك مدنين بالاضافة الى محطات تدريبية عربية في قطر والسعودية كان اخرها فريق الانتصار السعودي.
ويباشر راشد مهامه مع "الجليزة" انطلاقا من مساء اليوم.
ويحتل مستقبل قابس المركز قبل الاخير في المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ب14 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن النادي البنبنلي متذيل ترتيب المجموعة.

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