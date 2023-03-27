مستقبل سليمان: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب طارق الجاني

قررت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بسليمان إنهاء علاقتها التعاقدية مع مدرب فريق اكابر كرة القدم طارق الجاني بالتراضي بين الطرفين وفق ما اعلن عنه النادي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان مستقبل سليمان الذي يخوض منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم قد انهزم امس الاحد ضد امل حمام سوسة بنتيجة 5-1 وذلك في اطار الجولة الثالثة من منافسات المرحلة. وهو يقبع في ذيل ترتيب المجموعة ب3 نقاط.



