مستقبل سليمان: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب طارق الجاني

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 16:45 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قررت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بسليمان إنهاء علاقتها التعاقدية مع مدرب فريق اكابر كرة القدم طارق الجاني بالتراضي بين الطرفين وفق ما اعلن عنه النادي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان مستقبل سليمان الذي يخوض منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم قد انهزم امس الاحد ضد امل حمام سوسة بنتيجة 5-1 وذلك في اطار الجولة الثالثة من منافسات المرحلة. وهو يقبع في ذيل ترتيب المجموعة ب3 نقاط.

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