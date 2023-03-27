نابل: افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك ببوعرقوب ونقص المنتوجات المعروضة يثير استياء المواطنين

بمناسبة حلول شهر رمضان، افتتحت صباح اليوم الاثنين، نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، بالتعاون بين الاتحاد المحلي للفلاحة وديوان الأراضي الدولية بهدف توفير المنتوجات الأساسية بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك.

وشهدت هذه التجربة في يومها الأول إقبالا من المواطنين الذين تهافتوا على هذه السوق آملين في اقتناء حاجياتهم بأسعار معقولة، إلا انهم تفاجؤوا بعدم توفر المواد الأساسية مقابل توفر مواد وصفت بالكماليات على غرار الحلويات.

واعتبر عدد من المواطنين، الذين التقتهم صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التجربة الأولى من نوعها والتي انتظروها لوقت طويل غير ناجحة، حيث بدت نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك خالية من المنتوجات، فضلا عن سوء التنظيم وعدم تنوّع المنتوجات المعروضة، وارتفاع أسعار بعض المنتوجات المتوفّرة على غرار الموز الذي يعرض بأسعار غير قانونية بلغت 8500 مليم للكيلوغرام الواحد رغم تحديد أسعار بيعه للعموم بـ5 دنانير.

وفي المقابل، أوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي الهويدي، أن الاتحاد بادر بتنظيم هذه السوق من المنتج إلى المستهلك بهدف تقريب الخدمات من المواطنين، وتوفير المواد الأساسية والمنتجات الفلاحية بأسعار مدروسة إلّا أن الفلاحين لم يساهموا بعرض منتوجاتهم في هذه السوق، على حدّ قوله.

وأضاف أن ديوان الأراضي الدولية لم يوفر بدوره المنتوجات الأساسية التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان باستثناء لحوم الدواجن والبيض التي كانت معروضة بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك.



