قفصة: إطلاق حملة للتبرع بالدم طيلة أيام شهر رمضان

أطلق المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة، حملة للتبرع بالدم ليلا وكانت الحملة قد انطلقت منذ أول أيام شهر رمضان لتتواصل إلى غاية عيد الفطر وذلك وفق ما ذكره الدكتور بالمركز سعيد النخلي.

وأضاف سعيد النخلي في تصريح لــ(وات)، أن الهدف من إطلاق حملة التبرع بالدم هو الترفيع في عدد المتبرعين بولاية قفصة مقارنة بسنة 2022 والتي بلغ عدد المتبرعين 5000 متبرعا إلى 8000 متبرعا خلال سنة 2023 ، مشيرا إلى أن العدد الأكبر في حملات التبرع بالدم غالبا ما يكون من قبل من المؤسسات التربوية والجامعية بالجهة

وأشار سعيد النخلي، إلى أن المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يعتزم خلال حملته تركيز خيمة وسط مدينة قفصة لمواصلة عمليات التبرع بالدم في الأيام المتبقية من شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع مكونات من المجتمع المدني لتشجيع المواطنين للإقبال على التبرع وإنجاح هذه المبادرة

وأوضح أن نقص الدم بالمركز الجهوي لنقل الدم يكون خلال الصائفة خاصة في أشهر جوان وجويلية وأوت ويعود سبب هذا النقص إلى حلول العطلة المدرسية والجامعية باعتبار أن التلاميذ والطلبة من أكبر شرائح المجتمع المقبلة على التبرع بالدم

ولفت إلى أن حملات تحسيسية وتوعوية ينظمها المركز الجهوي لنقل الدم بهدف حث المواطنين للتبرع بالدم باعتباره بادرة في إنقاض حياة الناس أضافة إلى كونه فرصة للمواطنين للقيام بالتقصي حول أمراض عديدة من بينها التهاب الكبد الفيروسي بمختلف أنواعه ومرض السيدا



