المساكني و الطالبي يغيبان عن مباراة المنتخب الوطني في الجولة الرابعة مع منتخب ليبيا بسبب الاصابة .

سيغيب الثنائي يوسف المساكني و منتصر الطالبي عن مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس امم افريقيا 2024 و التي ستجمع منتخب نسور قرطاج بالمنتخب الليبي يوم الثلاثاء القادم انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا بملعب شهداء بنينا ببنغازي وذلك بسبب الاصابة حسب ما اعلنته الجامعة التونسية لكرة القدم.

وقد قرر الاطار الفني للمنتخب التونسي بقيادة جلال القادري دعوة كل من علاء الدين غرام ( النادي الصفاقسي) و حمدي العبيدي ( النادي الافريقي) للالتحاق بتربص المنتخب لتعويض اللاعبين المصابين.



وافادت الجامعة مساء اليوم الاحد" ان الكشوفات و الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على الثنائي يوسف المساكني و منتصر الطالبي اثبتت تعرضعهما للإصابة ولن يكونا جاهزين لمباراة الثلاثاء القادم".

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد اعلنت امس السبت ان مدافع المنتخب الوطني التونسي ديلان برون سيتغيب ايضا عن مواجهة المنتخب الليبي بداعي الاصابة بعد ان قرر الإطار الطبي للمنتخب الوطني منحه راحة تمنعه من المشاركة في رحلة منتخب نسور قرطاج إلى مدينة بنغازي المقررة يوم الاثنين القادم.

يذكر ان المنتخب التونسي قد فاز امس الجمعة على المنتخب الليبي بنتيجة 3-صفر في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس لينفرد زملاء وجدي كشريدة بصدارة المجموعة العاشرة ب7 نقاط.



