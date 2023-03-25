انطلاق الدورة 36 لمهرجان الربيع لهواة المسرح بحمام سوسة اليوم السبت

تنطلق مساء اليوم السبت بدار الثقافة علي الدوعاجي بحمام سوسة فعاليات الدورة 36 لمهرجان الربيع لهواة المسرح الذي تنظمه جمعية الشباب المسرحي بحمام سوسة إلى غاية يوم 31 مارس الجاري بعرض مسرحية " مجاريح " لمركز الفنون الدرامية والركحية بقابس

وتشارك عدة فرق مسرحية هاوية بأعمالها الجديدة في هذا المهرجان ،على غرار "جمعية الشباب المسرحي بحمام سوسة التي ستعرض مسرحية " جحود " يوم 26 مارس الجاري.



و سيكون لجمهور المهرجان مواعيد مسرحية هاوية أخرى خلال أيام الدورة ، مثل عرض مسرحيات "شكبة " لجمعية عشاق التياترو قرمدة و " لقاء رومنسي " لجمعية مسرح تونس للشباب

كما تشارك جمعية ميموزا بتازركة في هذا المهرجان بمسرحية "بارتيرو " وجمعية مسرح الغد بعقارب بمسرحية " ميساج "



