نابل: إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل بسيارة أجرة "لواج"

نابل: إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل بسيارة أجرة "لواج"

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 22:49 قراءة: 0 د, 25 ث
      
جد اليوم الجمعة حادث مرور بالطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل وقربة على مستوى بني خيار، أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية، في تصريح ل /وات/
وبين انه تم توجيه سيارتي إسعاف وشاحنة نجدة بالطرقات من وحدة النجدة والإنقاذ بفرقة الحماية المدنية و3 سيارات صحة عمومية تابعين للمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل والمستشفى المحلي بقربة، لافتا إلى نه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل لتلقي العلاج اللازم

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