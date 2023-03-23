بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج) : تقسيم المجموعات وبرنامج الجولة الافتتاحية

وضعت عملية القرعة الخاصة بتركيبة مجموعتي المرحلة الثانية لبطولة النخبة لكرة اليد التي جرت اليوم الخميس بمقر الجامعة النادي الافريقي ضمن المجموعة الاولى الى جانب نسر طبلبة والنجم الساحلي والنادي الهلالي.

وضمت المجموعة الثانية الترجي الرياضي ونادي ساقية الزيت وبعث بني خيار ومكارم المهدية.

وستنطلق المرحلة الثانية يوم الأربعاء 29 مارس الجاري على ان تختتم يوم الاربعاء 3 ماي القادم. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.

وسيدخل الترجي الرياضي والنادي الافريقي المرحلة الثانية بـ 3 نقاط حوافز، ونادي ساقية الزيت ونسر طبلبة بنقطتين، والنجم الساحلي وبعث بني خيار بنقطة واحدة، ومكارم المهدية والنادي الهلالي بلا نقاط حوافز.



وفي ما يلي برنامج الجولة الافتتاحية :

الاربعاء 29 مارس 2023

نسر طبلبة - النجم الساحلي

النادي الافريقي - النادي الهلالي



المجموعة الثانية

نادي ساقية الزيت - بعث بني خيار

الترجي الرياضي - مكارم المهدية



