الوكالات التجارية للخطوط التونسية بمطارات تونس قرطاج والمنستير وجربة تبقى مفتوحة كامل اليوم خلال شهر رمضان

تبقى الوكالات التجارية للخطوط التونسية بمطارات تونس قرطاج والمنستير وجربة الدولية مفتوحة كامل اليوم وعلى امتداد الاسبوع خلال شهر رمضان في حين تخضع وكالات اخرى بالعاصمة والجهات الى مواعيد اغلاق.



وأوضحت الخطوط التونسية، في بلاغ نشرته الخميس، ان وكالات جون جوراس وبنزرت ونابل وسوسة وصفاقس وجربة المدنية وتوزر ستفتح ابوابها من الثامنة صباحا الى الرابعة عصرا من الاثنين الى السبت.



وتفتح وكالة الخطوط التونسية بالقصبة من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية والنصف ظهرا من الاثنين الى الخميس ومن الثامنة صباحا الى الواحدة والنصف ظهرا يوم الجمعة.



وتبدأ وكالات المرسى وشارع الحرية في تقديم الخدمة على الساعة الثامنة صباحا لتغلقا عند الثالثة عصرا من الاثنين الى الجمعة وعلى الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت.

وتؤمن كل من الوكالة التجارية الخطوط التونسية المتواجدة على مستوى مقرها المركزي ووكالة المنستير المدينة الخدمة ، من الثامنة الى الثانية بعد الزوال من الاثنين الى الجمعة .



