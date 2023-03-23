وزارة الفلاحة تدعو المستهلكين الى تفادي شراء اللحوم غير الحاملة للختم والحليب الطازج غير المعالج حراريا

أوصت وزارة الفلاحة، المستهلكين بشراء مواد غذائية ذات أصل حيواني سليمة ومراقبة خلال شهر رمضان وتفادي شراء اللحوم المتأتية من الذبح غير القانوني واستهلاك الحليب الطازج غير المعالج حراريا.



ودعت وزارة الفلاحة في بلاغ أصدرته، الخميس، الى اقتناء منتجات صيد بحري مبرّدة تكون مغطاة بالثلج عند عرضها وتستجيب لمعايير الطراوة المستوجبة تبعا لمقتضيات قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 جانفي 2009، والحاملة لرائحة بحرية وتجنب تلك المعرضة لأشعة الشمس.



وتنصح المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة باقتناء منتجات الصيد البحري من مسالك التوزيع المعدة للغرض والتي يقع فيها احترام قواعد حفظ الصحة والسلامة الصحية.



وحثت الوزارة المستهلكين على اقتناء معلبات التن المصنعة من قبل المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية مع التثبت من تأشير وعنونة هذه المعلبات وخاصة في ما يتعلق بالتاريخ الاقصى للاستهلاك.



وشددت على اهمية شراء اللحوم الحمراء الحاملة للختم الصحي واللحوم البيضاء المتأتية من مذابح مصادق عليها من طرف المصالح البيطرية واقتناء البيض المعلب والتثبت من تاريخ الإنتاج وآخر أجل للاستهلاك.

واكدت وزارة الفلاحة، ايضا، اهمية اقتناء الحليب ومنتجاته المتأتية من مؤسسات متحصلة على المصادقة الصحية البيطرية وتجنب استهلاك الحليب الطازج غير المعالج حراريا.







