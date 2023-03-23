وزير الشؤون الخارجيّة يلتقي سفير المملكة الأردنية بتونس

مثّل الحرص على مزيد تعزيز التعاون بين تونس والأردن، والإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية وأبرزها الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، محور لقاء أجراه يوم الاربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس ماهر الطراونة، بمقر الوزارة.



وأعرب الطرفان خلال اللقاء، عن الارتياح لمستوى العلاقات المتميّزة بين البلدين، مؤكدين على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص المسائل العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



وفي هذا الإطار، عبّر الوزير عن إدانة تونس لتصريحات مسؤول في الكيان المُحتل بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني، واستخدام خريطة لهذا الكيان تضمّ حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكد تضامن تونس مع المملكة الأردنية الهاشمية، ورفضها لكل الممارسات الاستفزازية والعدوانية التي تُمثل خرقا واضحا لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وتقويضا لأية جهود لإحلال السلام في المنطقة.



