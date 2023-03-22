جمعية قرى "أس أو أس" تطلق حملة تبرع لتجميع قفة رمضان لفائدة الأطفال المكفولين

أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس" بمناسبة شهر رمضان المعظم حملة لجمع تبرعات قفة رمضان لفائدة الأطفال المكفولين من طرف الجمعية بالإضافة إلى الأسر المعوزة.

وأوضح المنسق الوطني للمكتب الوطني للجمعية رشاد الخبور في تصريح لـ(وات) على هامش القافلة الإعلامية التي انتظمت يومي 18 و19 مارس الجاري في زيارة لقرى

"أس أو أس" بالجهات أن عملية التبرع بالمساعدات العينية والمادية تتواصل إلى امتداد السنة.

وعلى الراغبين في التبرع الاتصال بالرقم: 58371002 أو زيارة موقع الواب https://sosve.tn/don-en-ligne/

وأكد المنسق الوطني أن الجمعية تعمل على توزيع آلات «RunPay » في المساحات الكبرى لتسهيل عمليات التبرع الالكترونية دون تكبد عناء التنقل إلى المكاتب الوطنية

التابعة لقرى "أس أو أس".

أما بالنسبة للراغبين في التكفل المادي والشهري للأطفال بالقرى ضمن برنامج "الكفالة"، يمكنهم التبرع عبر تطبيقة SOSVE على GOOGLE Play: وتسجيل الاسم ورقم الحساب البنكي الجاري والتبرع بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا أو أكثر كل شهر.

ولفت المنسق الوطني للمكتب الوطني للجمعية إلى أن الجمعية تعمل من خلال لجان الدعم المعتمدة بكل قرية على جلب المتطوعين والمتبرعين والتعريف بمهام الجمعية وأبعادها الإنسانية لمزيد تطوير موارد الميزانية.



وجدير بالاشارة الى أن الجمعية انطلقت مؤخرا في إنشاء نوادي سفراء "أس أو أس" داخل الجامعات التونسية في ولاية صفاقس بالتحديد وسيقع تعميمها في الفروع الأخرى للقرى، قصد نشر مبادئ وقيم الجمعية التي تطمح إلى التعريف أكثر بأنشطتها في المجتمع وضمان ديمومتها خدمة لمصلحة الطفل الفضلى.





