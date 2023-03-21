إطلاق مختبر رقمي متنقل يوظف التكنولوجيات الحديثة في تثمين التراث

بمناسبة إحياء الذكرى 67 لعيد الاستقلال، و في إطار مشروع سنة النظافة 2023 الذي أطلقته رئاسة الحكومة، دشّنت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم الاثنين بفضاء المسرح الدائري بقرطاج محمد علي، المختبر الرقمي المتنقّل "Hub Mobile"، والذي أطلق عليه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي إسم "مدد"، وكان ذلك بحضور معتمد قرطاج عز الدين شابي.



وتمّ بالمناسبة إطلاق ورشات خاصة بهذا المشروع، وهي ورشة الطباعة ثلاثية الابعاد وورشة تسجيل الصوت podcast وورشة الواقع الافتراضي.



وفي هذا السياق، نوهت وزيرة الشؤون الثقافية بأهداف هذا المشروع، الداعم للبرامج الوطنية الثقافية في تثمين التراث والترويج له، وتكريس الانفتاح على التقنيات والإبداع الرقمي، ودعم السياحة الثقافية، ومنوال التنمية المستدامة اعتمادا على موارد جديدة للاقتصاد الثقافي الرقمي مشيرة إلى أهمية تواصل الأجيال مع ماضيها التراثي الثري، وبناء أجيال واعية بواجبها والتزامها تجاه هذا التاريخ الحضاري.



ومن المنتظر أن يتنقل المختبر الإبداعي Hub mobile إلى مختلف ولايات الجمهورية، للاطلاع على التجارب الخاصة في مجال الابتكار الثقافي الرقمي، ومن خلال هذا القرب، يحاول المركز رسم خطة تعتمد على تقنيات العمل الثقافي المبتكرة وإحداث موجة إبداعية في الجهات لتحفيز المشاريع المتقاطعة التي تسهم في تطوير المهارات.



ويتم تدخل المختبر عبر تقديم المرافقة والدعم الفني واللوجستي على عين المكان من خلال التجارب والمبادرات الابداعية الشبابية المقدمة حول تثمين التراث، والأعمال ذات المنحى التجديدي والأساليب والصياغات الفنية الحديثة، واعتماد التكنولوجيات والمشاريع الرقمية في جميع المجالات وتوظيفها لخدمة المشروع من أجل تثمينها اقتصاديا.



ومن جهة أخرى وفي سياق التوعية بضرورة المحافظة على التراث ومعالمه، نظّم المعهد الوطني للتراث خلال هذا النشاط المشترك تظاهرة تحت شعار "من أجل معالم تاريخية ومواقع أثرية أنظف وأجمل"، انطلقت صباح اليوم بحملة نظافة بالموقع الأثري بقرطاج، وتحديدا محيط المسرح الدائري بقرطاج بمشاركة عدد من المؤسسات والجمعيات وممثلي المجتمع المدني.

وتضمنت هذه التظاهرة جملة من الفقرات الفنية والتحسيسية لتعزيز الوعي بنظافة البيئة وأهميتها الجمالية في صون موروثنا الحضاري والتاريخي.



