تصفيات كاس امم افريقيا2024 : المنتخب التونسي يتابع تحضيراته لمباراتي ليبيا

تابع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته لمباراتيه ضد المنتخب الليبي يومي 24 و28 مارس الجاري في اطار الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كاس امم افريقيا وذلك بإجراء حصة تدريبية الثانية مساء اليوم الاثنين احتضنها الملعب الفرعي برادس.

وقد شارك في الحصة التمرينية التي استغرقت 75 دقيقة,وفق ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي, 18 لاعبا في حين خضع كل من ديلان برون وإلياس العاشوري ويان فاليري إلى حصة لإزالة الإرهاق بمقر الإقامة تحت إشراف الإطار الطبي في انتظار وصول الثلاثي حنبعل المجبري و إلياس السخيري وأنيس بن سليمان مساء اليوم .

يذكر ان مباراة الجولة الثالثة بين المنتخبين التونسي و الليبي ستدور يوم الجمعة 24 مارس الجاري بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بداية من التاسعة والنصف ليلا في حيت تجرى مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر بملعب شهداء بنينة ببنغازي انطلاق من التاسعة ليلا بتوقيت تونس.





