تصفيات كاس امم افريقيا2024 : المنتخب التونسي يتابع تحضيراته لمباراتي ليبيا

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 19:25 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تابع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته لمباراتيه ضد المنتخب الليبي يومي 24 و28 مارس الجاري في اطار الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كاس امم افريقيا وذلك بإجراء حصة تدريبية الثانية مساء اليوم الاثنين احتضنها الملعب الفرعي برادس.
وقد شارك في الحصة التمرينية التي استغرقت 75 دقيقة,وفق ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي, 18 لاعبا في حين خضع كل من ديلان برون وإلياس العاشوري ويان فاليري إلى حصة لإزالة الإرهاق بمقر الإقامة تحت إشراف الإطار الطبي في انتظار وصول الثلاثي حنبعل المجبري و إلياس السخيري وأنيس بن سليمان مساء اليوم .
يذكر ان مباراة الجولة الثالثة بين المنتخبين التونسي و الليبي ستدور يوم الجمعة 24 مارس الجاري بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بداية من التاسعة والنصف ليلا في حيت تجرى مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر بملعب شهداء بنينة ببنغازي انطلاق من التاسعة ليلا بتوقيت تونس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263634



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاعتدال الربيعي
الاثنين 20 مارس 2023 | 28 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:59 18:33 15:53 12:34 06:24 04:57
Babnet
16°
 Babnet19° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1018°-1019°-919°-925°-11
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    