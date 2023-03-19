ابرز محطات اجندا الانشطة المحلية و الخارجية لكرة اليد التونسية للفترة المقبلة

ستشهد الفترة المقبلة نشاطا حثيثا للاندية التونسية وللمنتخبات الوطنية في كرة اليد على الصعيد العربي و القاري والمتوسطي والدولي في مختلف الاصناف .



وتستضيف مدينة المهدية البطولة العربية للاواسط من 9 الى 16 افريل المقبل .

كما تنظم الجامعة التونسية لكرة اليد بعدد من المدن التونسية خلال الاشهر المقبلة سبع تظاهرات هامة كما تستضيف مؤتمر الاتحاد العربي لكرة اليد يوم 15 افريل بالمهدية.

وستكون كرةاليد التونسية حاضرة في عدد من البطولات الخارجية على مستوى الاندية و المنتخبات لمختلف الاصناف لتكون مشاركة المنتخب التونسي في بطولة امم افريقيا لكرة اليد للرجال جانفي 2024 في مصر مسك الختام في البرنا مج المقرر حتى شهر جانفي 2024



وفي ما بلي ابرز محطات رزنامة انشطة كرة اليد التونسية على الصعيدين المحلي و الخارجي لبقية السنة الجاري حسب ما افاد به مصدر من الجامعة لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات).



- البطولة العربية للاواسط لكرة اليد من 9 الى 16 افريل المقبل بالمهدية

- مؤتمر الاتحاد العربي لكرة اليد 15 افريل بالمهديةالبطولة المتوسطية للاصاغر من 24 الى 30 افريل بالوطن القبلي

- الكاس الافريقية الممتازة للاندية ذكور وسيدات لكرة اليد يومي 6 - 7 ماي بمصر

- بطولة افريقيا للاندية الفائزة بالكاس لكرة اليد من 9 الى 18 ماي بمصر

- بطولة اللعالم لكرة اليد من للاواسط لكرة اليد من 20 جوان الى 2 جويلية بالمانيا

- الدورة الدولية لكرة اليد الشاطئية من 20 الى 22 جوان بتونس

- الالعاب الافريقية الشاطئية ( دورة كرة اليد ) من 24 الى 26 جوان بالحمامات

- الالعاب الشاطئية العالمية لكرة اليد من 5 الى 13 اوت ببالي

- الالعاب المتوسطية المائية من 2 الى 9 سبتمبر باليونان

- بطولة افريقيا للوسطيات لكرة اليد من 4 الى 14 سبتمبر بتونس

- بطولة افريقيا للصغريات لكرة اليد من 14 الى 24 سبتمبر بتونس

- مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة اليد يوم 1 نوفمبر بكاتوفيس بولونيا

- بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد من 8 الى 27 نوفمبر بالكونغو

- البطولة العربية للاصاغرلكرة اليد من 17 الى 27 نوفمبر بتونس

- كاس امم افريقيا لكرة اليد للرجال جانفي 2024 في مصر



