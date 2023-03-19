وقد انطلقت الأبحاث، ووفق ماورد بالصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني، إثر توفر معلومات لدى أعوان مركز الأمن المذكور مفادها اعتزام عدد من التلاميذ التحضير للاعتداء بالعنف على مجموعة أخرى من التلاميذ باستعمال آلات حادة وأسلحة بيضاء وقوارير حارقة من خلال التحريض في ما بينهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.وبتكثيف التحريات الميدانية، أمكن تحديد أحد التلاميذ المحرّضين وبإيقافه اعترف بتخطيطه وعدد من الأصدقاء للاعتداء على مجموعة أخرى من التلاميذ على خلفية تعرّض أحد أصدقائهم للاعتداء من قبل هذه المجموعة وحجز 16 قارورة زجاجة حارقة كانت مخبّأة داخل بناية مهجورة.وقد اذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بمواصلة الابحاث وايقاف جميع المشتبه بهم.