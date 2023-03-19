قبلي: افتتاح الملتقى الجهوي للفتاة الريفية بدار الشباب بنويل

افتتحت صباح اليوم الاحد بدار الشباب بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية، فعاليات الملتقى الجهوي للفتاة الريفية الذي سيتواصل على امتداد ثلاثة ايام تحت شعار "نلتقي لنرتقي"



واوضح استاذ الشباب والطفولة بدار الشباب بنويل محمد الغريسي ل"وات" ان هذه التظاهرة التي تشهد مشاركة عدد من المجامع المعنية بالفتاة الريفية في القطاع الفلاحي، ترمي الى التعريف بمنتوجات المشاركات ودعم فرص تسويق هذه المنتوجات علاوة على التشجيع على الاستثمار في مجال تثمين منتوجات الواحة على المستويين المحلي والجهوي فضلا عن تعزيز الرؤية الاستراتيجية لقطاع الشباب المتمثلة في دعم التمكين الاقتصادي للفتاة الريفية



واضاف الغريسي ان هذا الملتقى يتضمن معرضا جهويا لمنتوجات المجامع الفلاحية النسوية علاوة على تقديم مداخلات حول فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجهة، واشار الى مشاركة اكثر من 30 فتاة في هذه التظاهرة التي تحتضنها دار الشباب بنويل وتؤثثها مجامع نساء التحدي والوفاق والمراة والنخيل بنويل، علاوة على منحلة النحلة السعيدة بذات المنطقة ومجمع الفوز برجيم معتوق اضافة الى مجمع الدقلة بسوق الاحد



وذكر ذات المصدر انه سيتم خلال هذا الملتقى، تنظيم فقرات تنشيطية للاطفال تزامنا مع عيد الطفولة، الى جانب تقديم المندوب الجهوي للصناعات التقليدية لمداخلة حول سبل تثمين المنتوجات الفلاحية وفرص بعث قرية حرفية بمنطقة نويل



وعبرت فتياة مشاركات في الملتقى ل"وات" عن سعادتهن بهذه التظاهرة التي تسمح لهن بالتعريف بمنتوجاتهن وايجاد فرص اكبر لتسويقها خاصة في ظل تزامن التظاهرة مع العطلة واقبال عديد الزوار على الجهة، ودعت الى دعمهن في المشاركة في بعض المعارض الوطنية من اجل مزيد التعريف بمنتوجات الفتاة الريفية في مختلف المجالات وخاصة منها تثمين خيرات الواحة.



